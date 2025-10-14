E Zaia si riscopre veneto? “Se sono un problema, vedrò di renderlo reale il problema”. Presidente, scusi ma vede solo ora i problemi in Lega?

Viene da porre una domanda. Ma i problemi, il presidente uscente del Veneto, li ha visti solo ora? Sempre in ufficio, come se le questioni del partito fossero estranee ai suoi pensieri? Le scelte sempre più nazionaliste, la questione meridionale sostituita come priorità rispetto a quiella settentrionale, la nomina di Vannacci vicesegretario per acclamazione… E ora? Tutto d’un tratto il risveglio. “Io comunichero’ cosa faro’ quando sara’ l’ora di comunicare. Vedo che tutti sono interessati a cosa faro’. L’importante e’ far capire ai veneti e’ che l’unica cosa che faro’ e’ essere dalla loro parte. Nel momento in cui accade che tu sei il presidente uscente e sparisce la lista del presidente (e lo posso capire quando non sono candidato). Poi sembrava che si potesse mettere il mio nome sul simbolo della lista, e ho visto che c’e’ stato un veto a livello nazionale. Ho detto allora ‘Se sono un problema, vedro’ di renderlo reale il problema’. Cercherò di organizzarmi in maniera tale da rappresentare fino in fondo i veneti. C’è tempo per decidere come e in che modalità rappresentarli”. Cosi’ il presidente leghista della Regione Veneto Luca Zaia torna sul “veto” all’inserimento del suo nome nel simbolo della Lega alle regionali del 23-24 novembre.