E Trump annuncia una nuova raffica di dazi. Colpiti farmaci, camion e mobili

Donald Trump ha annunciato nuovi dazi fino al 100% sui farmaci, che riguarderanno anche camion e mobili prodotti al di fuori degli Stati Uniti. A partire dal primo ottobre, “imponiamo un dazio del 100% su qualsiasi prodotto farmaceutico di marca o brevettato, a meno che un’azienda non costruisca il suo stabilimento farmaceutico in America”, ha scritto il presidente in un post su Truth Social. In un post separato, Trump ha anche annunciato dazi del 25% su “tutti i camion pesanti prodotti in altre parti del mondo”. Il presidente ha spiegato che le nuove tariffe doganali sui camion pesanti sono stati motivati ​​da “molte ragioni, ma principalmente dalla sicurezza nazionale!”. In primavera, l’amministrazione Trump aveva già annunciato l’avvio di un’indagine per determinare se le importazioni di camion dall’estero rappresentassero una minaccia per la “sicurezza nazionale”