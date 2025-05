“Ad Arcisate abbiamo ottenuto più voti del candidato sostenuto da Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia.Un risultato significativo – si legge in una nota di Patto per il Nord – che conferma la forza del nostro progetto e il sostegno di tanti cittadini che hanno creduto nella nostra proposta. Ringraziamo tutti coloro che ci hanno dato fiducia. Continueremo a lavorare con serietà, responsabilità e dedizione per il bene del Nord”.