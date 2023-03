E Speranza “scarica” sui tecnici”: Anche su virus futuri non decide la politica

Se “in futuro dovesse arrivare un virus diverso dal Covid19 ma sempre incidente sulle vie respiratorie, saranno i tecnici del ministero, come già avvenuto in questa occasione, a valutare se il Panflu (Piano pandemico influenzale) 2021-2023 o lo stesso piano covid sarà da attuare o meno. Ribadisco che non è una scelta politica ma tecnica”. Lo ha sostenuto, sentito come teste dai pm di Bergamo nel gennaio 2021, l’ex ministro della Salute Roberto Speranza, indagato nell’inchiesta con al centro i reati di epidemia e omicidio colposi.