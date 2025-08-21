E se Forza Italia a Milano propone il vicesindaco ad Azione di Calenda…

Sulla scelta del candidato sindaco di Milano, “mi aspetto che il partito di maggioranza, che è Fratelli d’Italia, convochi un tavolo, anche perché mi sembra che la campanella sia suonata ampiamente. Adesso il centrodestra deve stringere”. Così Alessandro Sorte, deputato di Forza Italia e segretario regionale della Lombardia, in una intervista ad Affari Italiani.

“Noi, come Forza Italia, le nostre proposte le abbiamo fatte. Abbiamo lanciato uno schema di gioco valido, partendo dalla considerazione che nelle grandi metropoli il voto progressista supera quello conservatore e popolare. Ma a Milano c’è un forte malcontento e noi con un candidato civico possiamo intercettare l’elettore riformista e progressista deluso. Per farlo abbiamo anche detto che vogliamo aprire ad Azione di Carlo Calenda, addirittura ipotizzando per loro la casella del vicesindaco, ossia un progetto che li renda protagonisti. A Milano, che può essere la grande città dove torniamo a vincere, serve una coalizione molto più centrodestra e non ‘destracentro’. L’avvicinamento con Azione potrebbe ovviamente avere un significato nazionale. Milano potrebbe essere un laboratorio che spinge Azione, a ridosso delle elezioni politiche, ad allearsi con il centrodestra. Uno schema che farebbe sicuramente molto comodo a Giorgia Meloni… La Lega ha fatto un’apertura molto importante, così come il governatore Attilio Fontana. Mi rivolgo a La Russa. Ignazio, se ci sei – e sono sicuro che ci sei – dicci cosa vuoi fare. Nel puzzle oggi manca La Russa, che è uno dei padri nobili del centrodestra che deve scendere in campo”, conclude.