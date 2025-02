E intanto il prezzo dei carburanti continua a salire

Continua la salita dei prezzi medi praticati alla pompa di benzina e diesel a seguito dei movimenti al rialzo degli operatori. Quanto alle quotazioni internazionali dei raffinati, ieri hanno chiuso in calo per la seconda seduta consecutiva. Venendo al dettaglio della rete italiana, in base all’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all’Osservaprezzi del Mimit, il prezzo medio nazionale praticato della benzina in modalità self è 1,831 euro/litro (1,828 il valore del 12 febbraio), con le compagnie tra 1,822 e 1,850 euro/litro (no logo 1,816). Il prezzo medio praticato del diesel self è 1,737 euro/litro (rispetto a 1,734), con i diversi marchi tra 1,728 e 1,757 euro/litro (no logo 1,723).