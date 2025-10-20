E ingiustizia è fatta. Patto per il Nord: Zone Zes solo dove fa comodo ai partiti di Roma. E alla Salvini Premier

“Il rifinanziamento della nuova Sabatini con 1,7 miliardi di euro per il periodo 2025-2029 è senz’altro positivo perché consente di assicurare continuità agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese. Non possiamo sottacere, però, che nella Manovra è presente anche una misura discriminatoria per il Nord Italia, perché le 10 Regioni della Zes, quelle del Sud e due del Centro, avranno 2,3 miliardi mentre tutte le Regioni settentrionali verranno escluse”.

Lo afferma Patto per il Nord in una nota.

“La decisione di concentrare gli incentivi e le semplificazioni anti burocrazia solo in alcune aree geografiche, ignorando le difficoltà che sta attraversando l’economia settentrionale, – continua la nota – rappresenta un grave rischio per la tenuta finanziaria dell’intero Paese. Il Nord, da sempre locomotiva economica d’Italia, sta vivendo un momento di particolare fragilità, tra crisi energetica, inflazione, caro-materiali e una crescente pressione fiscale. La sua capacità di traino non può essere data per scontata e se la locomotiva si ferma, sono guai per tutti, Sud compreso. Chiediamo con forza l’estensione immediata degli strumenti ZES a tutte le regioni del Nord che ne facciano richiesta, per un’Italia che cresce davvero unita e non a macchia di leopardo.”