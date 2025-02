E’ “guerra” anche con il fronte dei medici di famiglia. Il governo ci vuole come impiegati

Presidente Anelli che ne dice di passare alla dipendenza del sistema sanitario? “Lei mi sta chiedendo se sono contento di diventare un impiegato? Le rispondo in termini pacati tanto più che su temi del genere le ideologie sono deleterie. Il sistema attuale esalta il rapporto fiduciario tra medico e paziente, andato in crisi negli ultimi anni, bisogna riconoscerlo”.

Così Filippo Anelli, da poco rieletto a capo della Federazione nazionale degli Ordini dei MEDICI (Fnomceo), medico di famiglia a Bari, in una intervista a ‘Il Corriere della Sera’ interviene nel dibattito su una possibile riforma della Medicina generale. Crisi dovuta a cosa? “Ai carichi di lavoro e alla carenza di personale. Mi riferisco agli operatori sanitari che ci aiutano in ambulatorio. Da soli non possiamo più sostenere il servizio. Il dottore che, afferrata la borsa con gli strumenti, corre dal malato è un’immagine del ‘900”, prosegue.

Continui il ragionamento. “Il valore intrinseco della nostra professione risiede nel rapporto con chi curiamo. Il cittadino ti sceglie, conosci nel tempo la sua famiglia, ti racconta. Ecco tutto questo se saltasse la convenzione non esisterebbe più”. Non sia così negativo “La letteratura mondiale dimostra che avere al fianco un medico di cui hai fiducia e col quale hai costruito un legame migliora gli indici di salute, cioè guarisci prima, rispondi meglio alle terapie”, aggiunge Anelli. Non potrebbe funzionare allo stesso modo anche se diventaste dipendenti? “No, in questo caso sarebbe il datore di lavoro a disporre del tuo servizio – replica Anelli – quindi potrei essere destinato in sedi di lavoro dove i miei pazienti non arrivano”.

Però in tanti si lamentano di voi. “Può succedere, nessuno è perfetto, però in generale la gente ci sente vicini, un punto di riferimento. Se diventassi un dipendente sa cosa succederebbe?”.Cosa? “Terminato l’orario di lavoro, spegnerei il cellulare e buonanotte. Invece ora, alle 20 di un lunedì, sento in sottofondo l’avviso di chiamata di un paziente. Certo – obietta – che gli rispondo. Mi scusi, devo salutarla”.