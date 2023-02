E Fratelli d’Italia batte già cassa in Lombardia: Ora giunta destra-centro

Sono passate poco piu’ di due ore e mezza dalla chiusura delle urne e in Lombardia e scatta l’avvertimento di Fratelli d’Italia all’indirizzo degli alleati. “Gli equilibri cambieranno nel rispetto della coalizione”, scandisce Daniela Santanche’, arrivando al Pirellone per commentare i dati delle Regionali, che danno Fratelli d’Italia primo partito in Lombardia. La coordinatrice regionale del partito di Giorgia Meloni premette che con Lega e Forza Italia non si e’ ancora discusso “di chi fara’ cosa”. “Non ci siamo occupati della giunta”, spiega. Del tema si occupera’ un tavolo ad hoc al quale siederanno i coordinatori Regionali di FdI, Lega, FI e Noi moderati. Santanche’ pero’ precisa subito: “Naturalmente e’ evidente che gli equilibri cambieranno nel rispetto della coalizione perche’ c’e’ sempre la squadra, la squadra di ‘destra-centro’ ha dimostrato di essere molto forte, sono sicura che con gli alleati troveremo una composizione di giunta che abbia al centro le competenze, qualificata, perche’ tante sono le sfide”. Ridimensiona il presidente del Senato Ignazio La Russa. “Quello che prevale e’ la soddisfazione per il risultato del centrodestra, prima, e, poi, di Fratelli d’Italia in Lombardia”, precisa, interpellato dall’AGI.