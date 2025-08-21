E ancora sul Ponte, Patto per il Nord replica a Faraone (IV): Le risorse le mette il bilancio dello Stato, ovvero chi paga le tasse, ovvero…

“Il vicepresidente di Italia Viva, Davide Faraone, dice che il Ponte di Messina sarà a a carico soltanto dei siciliani e dei calabresi. E’ una affermazione totalmente priva di fondamento. Capiamo il rammarico del deputato siciliano per il fatto che sul Ponte sono stati dirottati miliardi che sarebbero stati molto più utili se utilizzati per altre infrastrutture di Sicilia e Calabria, lo pensiamo anche noi, ma sta di fatto che la maggior parte delle risorse destinate alla costruzione del Ponte sono a carico del bilancio dello Stato, quindi di chi paga le tasse. E le tasse si pagano soprattutto dove si lavora e si produce di più, quindi al Nord”.

Lo afferma Patto per il Nord in una nota.