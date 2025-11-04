Due idee per il Congresso di Patto per il Nord – Rizzi: Chiediamo conto dell’assistenzialismo e delle sperequazioni sul Nord

di Monica Rizzi – Mano a mano che si cerca di capire a fondo l’invenzione del welfare del terzo millennio, prendono maggiore forma i danni che ha arrecato il reddito di cittadinanza, votato, voluto e approvato anni fa dalla Salvini Premier. Sappiamo come è andata finire. Non sono impressioni né pregiudizi, ma dati di fatto. Già allora un illustre economista come Gianfranco Cerea affermava che “Il reddito di cittadinanza prevede importi uniformi in tutta Italia. Ma la soglia di povertà assoluta varia da Nord a Sud. Il beneficio avrà dunque effetti diversi nei diversi territori. Una soluzione è differenziare almeno l’integrazione per l’affitto”.

Il professore ordinario nel Dipartimento di Economia e Management dell’Università degli studi di Trento, centrava subito la questione del diverso costo della vita. Un assegno uniforme in tutto il paese non teneva conto che al Nord il costo ad esempio di un affitto è difforme rispetto al mercato del Sud.

Oggi non è cambiato nulla. Anzi. Si sono aggiunti bonus, zone Zes, il Pnrr. Direzione Sud. Il costo della vita allarga la forbice tra Nord e Sud, le città del nord con rincari degli affitti sino al 40-45% allontanano il ceto medio, Milano ad esempio è ormai diventata una città per ricchi, banche, assicurazioni, fondi d’investimento.

Il prof. Cerea apriva il dibattito, senza un seguito politico, sul fatto che quell’intervento monetario, “concepito come uniforme per tutto il paese, rischia però di produrre risultati ben diversi per quanto riguarda il contrasto della povertà assoluta in ambito territoriale”. Esattamente come oggi quando la contrattazione continua a essere rigidamente non territoriale, gli aiuti vanno in una sola direzione e i parametri sono sempre penalizzanti per i lavoratori o i disoccupati del Nord.

La prova del nove era stata fatta sugli effetti della povertà assoluta. Emerge questo, a titolo esemplificativo

Soglia della povertà assoluta per una persona sola. Valori mensili in euro Fonte: Istat “Il confronto fra questi valori e l’importo di 780 euro, proposto per il reddito di cittadinanza – spiegava il prof -, evidenzia che anche beneficiando per intero dell’aiuto monetario, i poveri che risiedono nelle aree metropolitane del Nord e del Centro, così come quelli dei grandi comuni del Nord, miglioreranno sì la loro condizione, ma non abbastanza per non essere ancora classificati come poveri assoluti. Per contro, chi risiede al Sud e nelle Isole, grazie al reddito di cittadinanza, supererà la soglia di povertà assoluta in modo generalizzato e per importi che possono sfiorare il 50 per cento in più”. Per un nucleo di due adulti e due minori la soglia di povertà in area metropolitana del nord è di 1.680 euro mensili contro un massimo di 1.180 euro dell’allora reddito di cittadinanza). “E’ evidente che al Nord e nel Centro Italia, la quasi totalità degli individui interessati dalla povertà assoluta continuerà a essere considerata tale. Al Sud e nelle Isole la povertà assoluta dovrebbe invece scomparire del tutto”. Morale: chi è povero al Nord resterà povero.

“Per porre rimedio all’incongruità si potrebbe diversificare territorialmente almeno l’integrazione per l’affitto, facendo riferimento ai dati dell’Istat o a quelli dell’Osservatorio immobiliare dell’Agenzia delle Entrate.

Un discorso del tutto analogo vale anche per l’integrazione delle pensioni, in cui minimo è stato portato a 780 euro mensili, per tutto il territorio nazionale”. Ma qualcuno ha mai chiamato il prof. Cerea per correggere le disuguaglianze e trasformare la sua analisi in soluzione? Nessuno, che mi risulti.

Monica Rizzi – Responsabile organizzativo federale Patto per il Nord