Due idee per il Congresso di Patto per il Nord – Leoni: Il bene comune per i federalisti

di Giuseppe Leoni – Patto per il Nord, forza federalista lavorerà per il bene comune e per costruire istituzioni democratiche solide, diverse dalle molte organizzazioni partitiche ora presenti, che vivono e sono assoggettate, troppe volte, ai capricci di uomini singoli al potere e che fanno dubitare dell’esistenza della democrazia. Ho individuato tre tipi di beni: i beni comuni, i beni privati, i beni pubblici.

Tutti questi beni vivono nella nostra società e sono regolamentate dal diritto. Non dimentichiamo che i federalisti sono i tutori del proprio territorio, delle proprie tradizioni e come tali, guardiani soprattutto del bene comune. Tale bene è definito da tre elementi: la risorsa del proprio territorio, la comunità che decide di prendersene cura; le regole stabilite per proteggerla, salvaguardarla in una logica non matrigna, ma di amore e di consapevolezza. Non a caso negli Stati Federali (ad esempio la Svizzera) i beni comuni sono gestiti dal Patriziato comunale ben diverso dal Demanio dello Stato. Anche per questa problematica come già altre volte, mi faccio aiutare dal compianto amico prof. Zampetti che reinterpretò profondamente San Tommaso d’Aquino, che già nel XIII secolo parlava della res communis come parte del diritto naturale.

Mi viene in aiuto anche l’enciclica Renum Novarum di Leone XIII dove sancisce che la proprietà privata è un diritto naturale, sostenendo che il frutto del lavoro individuale debba appartenere al singolo. Zampetti poi sviluppò il concetto di democrazia partecipativa. Diventa, pertanto, essenziale tornare alla definizione di bene comune. Gli economisti disconoscono i beni comuni, i federalisti invece non li negano. Questi beni esistono e sono risorse fondamentali, come l’acqua, il territorio, le foreste, il clima, gli oceani, la cultura, la scuola, la lingua. Beni che per i federalisti sono la chiave di volta per affrontare e superare le grandi sfide del nostro tempo.