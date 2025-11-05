Patto per il Nord verso il congresso – 10 / Bargna, Promemoria sul Federalismo

di Giorgio Bargna – Attraverso i miei articoli sul tema ho espresso più volte alcune convinzioni. Il Federalismo è concorrenza e competizione tra Cantoni o Regioni. Il Federalismo è la chiave per rendere l’Italia più giusta, più vicina, più libera, più capace di crescere.

Il Federalismo è responsabilità a livello nazionale, tendendo la mano al Sud, sulla forza di un rapporto basato sulla responsabilità reciproca.

Qualcuno mi ha chiesto quanto questo approcci con la “questione settentrionale”. Io ritengo che ci approcci per due importanti motivi, uno “filosofico”, l’altro legato alla concretezza dei fatti. Ogni Federalista degno di questo nome è una persona solidale e quindi offre anche agli altri le occasioni avute.

Se io ottengo la possibilità che la mia Regione abbia lo status di Regione Autonoma devo offrire anche agli altri la stessa possibilità, poi se vogliono ne usufruiscono, altrimenti piangano delle loro scelte. Ma aldilà della scelta solidale esiste una seconda che possiamo catalogare come forma di sicurezza.

Mi riferisco al principio che gli “Yankees” definiscono il “cortile di casa” riferendosi, loro, all’America Latina. Se devo vivere sereno nel mio Territorio devo far si che attorno a me ci sia sicurezza, benessere, legalità.

Se convinco ogni Regione italiana ad essere Autonoma contribuisco con questo a togliere margine di manovra alla criminalità organizzata, contribuisco a sviluppare lavoro regolare e sottraggo italiani e stranieri al caporalato, contribuisco a far fruttare le tasse pagate in ogni Regione.

Aggiungo una successiva riflessione. Seguo ogni mattina una rassegna stampa su una famosa radio nazionale. Oggi il giornalista che li opera come opinionista, da siciliano, ha detto che l’Autonomia ha portato solo sfiga alla Sicilia.

Stimo molto questo giornalista, che ritengo molto intelligente, anche se siamo su posizioni diametralmente distanti su quasi tutto, ma oggi ha detto una castronata di dimensioni siderali. L’Autonomia non può portare sfiga, porta benessere se applicata bene, non porta benefici se applicata male.

Buon Federalismo a tutti.

Giorgio Bargna, Patto per il Nord Como