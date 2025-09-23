Droni sui cieli del Nord Europa. Chiudono e poi riaprono aeroporti…

Lo spazio aereo sopra l’aeroporto di Oslo è stato riaperto nella nota dopo circa tre ore di stop deciso per motivi di sicurezza a seguito dell’avvistamento di almeno due droni nei pressi della pista di atterraggio.Lo ha comunicato Monica Fasting, responsabile della comunicazione dello scalo, in una nota all’agenzia norvegese NTB. “Lo spazio aereo è stato riaperto. Chiediamo ai passeggeri di presentarsi normalmente”, ha dichiarato.La chiusura temporanea ha avuto conseguenze su 12 voli, secondo quanto riferito da NTB.

Non solo. Sono state decine i voli cancellati e dirottati nel Nord Europa per la chiusura anche di aeroporti di Copenhagen, in Danimarca. Prima infatti è toccato allo scalo danese. Poi è stata la volta di Oslo.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky su X rende noto di aver affrontato l’argomento delle ‘violazioni da parte della Russia dello spazio aereo degli Stati membri della NATO, anche il 22 settembre a Copenaghen’ con la direttrice generale del Fondo Monetario Internazionale , Kristalina Georgieva, . ‘Abbiamo scambiato – scrive – opinioni sulle ragioni. Se non ci sarà una risposta decisa da parte degli alleati – sia Stati che istituzioni – alle provocazioni, la Russia continuerà a perpetrare tali violazioni’. Nel corso della conferenza stampa conclusasi poche ore fa a Copenaghen, la polizia non ha né confermato né smentito che i droni siano russi, limitandosi a riferire di essere al lavoro.