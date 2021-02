Come porsi dopo che Draghi ha detto di no alla Flat Tax? “Bisogna chiederlo a Salvini, io non ci vado al governo perche’ non sono certa che le ricette di Mario Draghi siano cosi’ vicine alle nostre”. Cosi’ la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni a “Fuori dal coro”, su Rete 4. “Ci sono diversi temi non sovrapponibili ai nostri, dall’Europa al Fisco. Spero che Salvini riuscira’ a far cambiare impostazione a Draghi ma la vedo difficile”.

In altre parole, citofonare Salvini.