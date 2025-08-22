Doveva arrivare un altro ministro degli Interni per sgomberare il Leoncavallo. Patto per il Nord: Dove fallì qualcuno…

“Lo sgombero del centro sociale Leoncavallo testimonia che l’illegalità può essere sconfitta se è contrastata con tenacia e concretezza. L’attuale ministro dell’Interno, Piantedosi, riesce meritoriamente e finalmente dove invece fallì l’ex ministro dell’Interno Salvini che non fece nulla in merito: è la differenza fra chi lavora ed è capace e chi invece sa solo parlare. Gli spazi di socialità sono importanti, ma devono rientrare nel perimetro del rispetto delle regole che valgono per tutti”.

Lo afferma Patto per il Nord in una nota.