Dove eravate quando potevate fare la macroregione?

di Cassandra – Risultato? A Pontida sono stati tiepidi, la loro battaglia è stata il terzo mandato. L’autonomia l’hanno spacciata come tale, le trattatative Stato-Regione che già erano state avviate col governo Gentiloni.

Mugugnano ma non agiscono. Restano timidi, si allinenao ogni volta che c’è un raduno, un congresso. E tra un evento e l’altro alzano la voce ricordando dopo anni, che c’è anche la questione settentrionale.

Hanno sostenuto la svolta salviniana, l’hanno acclamata, ora temono che quello che hanno supinamente e senza coraggio accettato per non perdere il posto, li travolga tutti insieme.

Dove erano quando ancora non c’era Salvini né Vannacci? E quando ancora Salvini era un “moderato”, quando hanno spinto l’acceleratore sulle riforme, a Costituzione invariata? Potevano organizzarsi, coordinarsi con accordi tra le regioni, facendo macroregioni di fatto. Ma neppure quelle hanno fatto.

Sono stati superati a destra e a sinistra e ora sono destinati all’oblio. Cari governatori del Nord, cosa lasciate in eredità? Per quali epiche battaglie dovremo o potremo ricordarvi?

Battete un colpo, se ci siete. Schieratevi, giocate l’ultima carta, quella della dignità e dell’orgolio.