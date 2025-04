Dove ci vogliono portare? Bernardelli: Tempesta perfetta tra dazi, inflazione che risale e inutile rialzo dei tassi

di Roberto Bernardelli – Leggo già i pareri degli analisti. Davanti all’inflazione che corre (ma è mai scesa, scusate?!) e i dazi in arrivo, cosa fa il sistema? Pensa di proporre tassi fermi e, anzi, di alzarli di nuovo, innescando così la tempesta perfetta.

Né i tassi alti, né la politica di rigore hanno portato risultati. Anzi, siamo tutti più poveri e nel mucchio, il potere d’acquisto al Nord è ai minimi storici. “Ci vuole coraggio” scriveva nei giorni scorsi persino la Cisl in un documento dove denuncia l’impossibilità di vivere dignitosamente al Nord per i lavoratori dei trasporti e della logistica. Ma meglio non va per tutti gli altri settori. Il costo della vita non guarda in faccia il contratto.

Unimpresa legge il quadro attuale ricordandoci che ”In questo contesto, con i tassi d’interesse attualmente al 2,5%, la Bce non ha più ragioni per indugiare: è il momento di agire con decisione e procedere a un ulteriore taglio dei tassi. Un allentamento della politica monetaria è necessario per sostenere la ripresa della domanda interna, che rischia di essere frenata da un sentiment delle famiglie già indebolito e da una fiducia in calo”.

Invece… invece tira una brutta aria e tra tasse che arrivano dall’America, una politica estera sguaiata, un’Europa senza anima e politica, la tentazione sarà quella di fingere di raffreddare i prezzi alzando il costo del denaro. Innescando una guerra tra poveri e con contrappesi notevoli nelle aree del Paese dove già tutto è tasse e costante prelievo. Senza bombe, siamo già vivi, o meglio, dei sopravvissuti tra le rovine della Padania.

Onorevole Roberto Bernardelli, presidente Grande Nord e fondatore Patto per il Nord