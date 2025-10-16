Dossier Acli – Aumenta la povertà in Lombardia

A fronte di un sostanziale diminuzione del potere d’acquisto delle famiglie, nel quinquennio sono aumentate pressoché tutte

le spese sostenute e dichiarate, a partire da quelle per immobili (+33% dal 2019 al 2023), a quelle per istruzione (+7,2%),

sanità (+6,3%), previdenza (+6,0%) e assicurazioni (+4,3%). Interessante osservare come, nello stesso periodo, anche le

erogazioni liberali abbiano registrato un sostenuto aumento (+15,3%).

Si conferma inoltre nel quinquennio un diverso peso di tutte le voci di spesa per i contribuenti che compongono i diversi

quintili di reddito, con un divario tra primo e quinto quintile che si è peraltro allargato tra il 2019 e il 2023.

Lo si legge nel rapporto presentato OVeR – Osservatorio Vulnerabilità e Resilienza, promosso dalle ACLI lombarde insieme a IRS – Istituto per la Ricerca Sociale, in collaborazione con ARS – Associazione per la Ricerca Sociale, con le Società Fiscali CAF ACLI della Lombardia il sostegno e con FAP Lombardia.

La disponibilità, ad oggi, è di informazioni relative a ben 5 anni di imposta (2019, 2020, 2021, 2022 e 2023), che hanno permesso la realizzazione di analisi scientificamente significative, mai realizzate prima, su scala regionale. Quest’anno il Rapporto giunge alla sua terza edizione.

Il dossier

“La possibilità di un confronto temporale tra i dichiarativi fiscali consente di rilevare una crescita dei redditi, ma solo «sulla carta»: tra il 2019 e il 2023 i redditi dichiarati aumentano infatti dell’8%, ma quelli reali (reddito equivalente a valore costante) si riducono del 5%, principalmente per via dell’aumento dell’inflazione in fase post pandemica, specie per il significativo aumento dei prezzi al consumo dei beni energetici ed alimentari nel 2022 (Assolombarda, 2025). In sintesi, cala il potere d’acquisto delle famiglie.

Questo fenomeno non colpisce però tutti nello stesso modo, le disuguaglianze sono in aumento: se si osserva la distribuzione dei redditi dei contribuenti, il 20% più «ricco» guadagna infatti ben sei volte il reddito del 20% di contribuenti più «poveri»: 37.000 euro contro 6.500 euro di reddito medio registrato nell’ultimo anno fiscale. I redditi più bassi perdono il 10% nel quinquennio, quelli più alti solo il 5%. Si registrano importanti differenze territoriali, con Milano che spicca per un reddito pro-capite più elevato (nel 2023 è pari a 30.222 € quello nominale, 21.581 € quello equivalente a valore costante), ma anche per marcate disuguaglianze (nel 2023 il reddito dei contribuenti del primo quinto – più pover ndr – è il 16,3% di quello dei contribuenti del quinto – più abbienti, ndr).

Morale: crescono le spese e il fiscal drag oltre che l’aumento di energia, servizi, bruciano il potere d’acquisto qui più che in altri territori. Il dossier lo analizza in percentuali. Ma non solo. Perché nonostante le difficoltà e la soglia di sopravvivenza sia compagna di strada, crescono le donazioni, trasversalmente, verso il volontariato e le associazioni a difesa dei più deboli. Chi meno ha, è chi dona di più. Almeno nella terra di Ambrogio.

“A fronte di una sostanziale diminuzione del potere d’acquisto delle famiglie, nel quinquennio sono aumentate pressoché tutte le spese

sostenute e dichiarate, a partire da quelle per immobili, dovute essenzialmente all’aumento degli interessi passivi sui mutui (+33% dal 2019 al 2023), a quelle per istruzione e sport, prevalentemente sostenute da contribuenti con figli a carico (+7,2%), alle spese sanitarie (+6,3%), sostenute da 8 contribuenti lombardi su 10. A seguire le spese per la previdenza (+6,0%) e le assicurazioni (+4,3%). Interessante osservare come, nello stesso periodo, anche le erogazioni liberali abbiano registrato un sostenuto aumento (+15,3%). Seppur dichiarate solo dall’8% dei contribuenti, le liberalità a favore di organizzazioni di volontariato, istituzioni religiose, associazioni e fondazioni, enti universitari di ricerca, istituti scolastici, partiti politici, Stato ed enti locali dimostrano una particolare sensibilità e generosità da parte dei contribuenti lombardi”.

C’è poi un allerta molto grave e riguarda la scuola. L’istruzione, il diritto allo studio.

“La questione davvero preoccupante è che l’istruzione sta diventando un «bene di lusso». Oltre ad aumentare in termini assoluti, le spese impattano in maniera significativa sui redditi delle famiglie: per il 47% dei contribuenti con i redditi più bassi (inferiori a 10.000 euro/anno) incidono per oltre il 30%. Il 27% dei rispondenti dichiara, inoltre, di aver dovuto rinunciare o limitare l’accesso a servizi extrascolastici per i figli nell’ultimo anno; a risentirne maggiormente le attività sportive e ludico-ricreative, quali corsi di musica, di lingue, teatro. A seguire la limitazione ha riguardato anche le ripetizioni e le attività di pre-dopo scuola”.

La casa è un lusso. Purtroppo. Piani abitativi, edilizia popolare, chimere…

“I costi legati all’abitare incidono in modo significativo sui bilanci familiari. Secondo OCA-Osservatorio Casa Abbordabile del Politecnico di Milano, una casa affordable, cioè economicamente sostenibile, non dovrebbe costare più del 30% dei redditi. Ebbene, un contribuente su due dichiara spese superiori, uno su 6 supera addirittura la soglia del 50%, ossia va nelle spese per la casa più della metà del reddito”.

Famiglia, giovani e terza età diventano sinonimo di vulnerabilità e di peggioramento del quadro economico. Mentre le statistiche nazionali inneggiano al record virtuoso del rapporto defitic/Pil, all’aumento dell’occupazione che rende tutti più felici, mentre si festeggiano i prossimi piloni venturi del Ponte sullo Stretto, la realtà sotto casa è un’altra. E festeggiare, ricordare il compleanno di un influencer maga assassinato per ribadire che va tutelata la libertà di parola, poco serve se si toglie la parola e la rappresentanza politica e sociale alle comunità. Per di più se lombarde. Se crollano queste, viene giù il Paese.

“Le famiglie monogenitore, seguite dalle coppie con figli, sono le più vulnerabili, a rischio di scivolamento e disilluse: sono le famiglie più

concentrate nei quintili di reddito più bassi, il 42,3% ha dichiarato un peggioramento della situazione economica dal 2024 (contro il 30% del totale), un peggioramento della propria realizzazione nel lavoro o nelle attività che svolge ed una maggior peso sui redditi delle spese per l’istruzione dei figli e per la casa.

I giovani a scavalco tra precariato e vitalità, costituiscono un secondo profilo di vulnerabilità: sono più frequentemente in affitto, ma i più mobili nel mercato del lavoro; sono per lo più occupati, dichiarano una situazione economica migliore rispetto ai contribuenti delle altre fasce di età, con riferimento al 2024, ma presentano anche i redditi più bassi di tutto il campione (22.000 € annui contro i

39.000 € dei 50enni).

Un terzo profilo è dato dagli over 65enni, i quali vivono in una condizione di maggior stabilità e sicurezza: sono essenzialmente pensionati, quasi 9 su 10 vivono in casa di proprietà, per oltre il 67% dichiarano una situazione economica stabile e presentano anche i redditi medi più alti: la metà di loro si colloca nel quintile di reddito più elevato”.

Detto, letto questo, che fa la politica per uscire dai social, dai reel, e vivere in strada per dare soluzioni e meno tagli dei nastri in grande spolvero?