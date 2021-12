Dopo Palermo, furbetti di Matera. Avanti col reddito di cittadinanza….

Dopo i 39 furbetti nel palermitano con 300mila euro di danni erariali per indebito incasso del reddito di cittadinanza da 300mila euro, arrivano i furbetti di Matera.

Quindici persone sono state denunciate dalla Guardia di finanza in provincia per aver indebitamente percepito il reddito di cittadinanza o la pensione di cittadinanza, non avendo però i requisiti. L’attività è stata condotta dai militari della compagnia di Policoro, in sinergia con il nucleo speciale spesa pubblica e repressione frodi comunitarie della Gdf, sulla base dei dati dell’Inps. Due dei denunciati percepivano il reddito di cittadinanza pur avendo redditi derivanti da vincite ai giochi on-line superiori alla soglia prevista dalla normativa vigente. In un altro caso, un richiedente non ha comunicato la titolarità di un patrimonio immobiliare del valore di oltre un milione di euro e così ha ottenuto il beneficio della pensione di cittadinanza. Denunciate, inoltre, 12 persone che hanno richiesto e ottenuto il reddito di cittadinanza ma non avevano il requisito della residenza di almeno 10 anni in Italia. In totale il danno erariale è calcolato in 100.000 euro.