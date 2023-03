Dopo l’abolizione delle accise, a gran richiesta sui nostri schermi il ritorno dell’abolizione del canone Rai

“Abolizione del canone Rai: la Lega come promesso ha presentato una proposta di legge, chiediamo il sostegno di tutti per approvarla”. Così il leader della Lega, Matteo SALVINI su Facebook, in riferimento a quanto accaduto durante la trasmissione di Lucia Annunziata che, durante l’intervista della ministra per la Famiglia, Eugenia Roccella a ‘Mezz’ora in più’, si è lasciata sfuggire una parolaccia. Il tema era la maternità surrogata.

Poi flat tax per tutti, ovviamente…

“Bene così. La riduzione a 3 aliquote per l’imposta sul reddito delle persone fisiche è l’inizio di un percorso verso la rivoluzione fiscale, un impegno che la Lega porta avanti da anni. L’obiettivo comune è portare al termine della legislatura la flat tax per tutti, autonomi e dipendenti. Per un sistema finalmente chiaro, snello e semplice”, scrive su facebook il vicepremier e segretario della Lega Matteo Salvini.