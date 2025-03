Dopo la tempesta perfetta – Zelensky: Pronto ad accordo su minerali con Trump

“Se abbiamo accettato di firmare l’accordo sui minerali, siamo pronti a firmarlo”, “l’accordo che è sul tavolo sarà firmato se le parti sono pronte”. Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, parlando con i giornalisti prima di ripartire per l’Ucraina dal Regno Unito. Lo riporta la Bbc. L’accordo garantirebbe agli Stati Uniti l’accesso alle terre rare ucraine. La sua firma era attesa durante la visita di Zelensky a Washington venerdì, ma la delegazione ucraina ha lasciato la Casa Bianca dopo un acceso scontro verbale fra Zelensky e il presidente Usa Donald Trump nello Studio Ovale. Le parole di Zelensky riportate dalla Bbc giungono dopo che il segretario Usa al Tesoro, Scott Bessent, alla domanda se l’accordo sui minerali sia ancor a sul tavolo ha detto alla Cbs che è “impossibile avere un accordo economico senza un accordo di pace”. Secondo Bessent, Zelensky ha “scombussolato la sequenza” di come avrebbero dovuto svolgersi l’accordo sui minerali e l’accordo di pace, e che non è chiaro se ora voglia procedere.