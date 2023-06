Dopo Berlusconi. Tajani: Per ora da figli supporto. Consiglio nazionale per nomina successore

È stata una settimana che ha sconvolto il panorama politico italiano. La morte di Silvio Berlusconi lascia un vuoto enorme nella politica e nel centrodestra, che ora si sta adoperando per continuare a dare una certa stabilità al governo partendo dagli assetti interni di Forza Italia, dove il Cavaliere poteva a dare unità e sintesi. Del resto, Forza Italia è Silvio Berlusconi. Proprio con questo spirito si è tenuta venerdì scorso la prima conferenza stampa sul futuro del partito dopo la scomparsa del leader, con il vicepresidente di Forza Italia Antonio

Tajani

, i capigruppo di Camera e Senato Paolo Barelli e Licia Ronzulli e il capodelegazione al Parlamento europeo Fulvio Martusciello. L’incontro con la stampa è stato voluto per confermare la linea di Forza Italia data da Berlusconi fino agli ultimi istanti della sua vita, ossia quello di portare avanti il ​​lavoro all’insegna della stabilità, con un’azione unitaria del partito avendo tutto il supporto della famiglia Berlusconi, espresso attraverso una telefonata fatta dalla primogenita

del Cavaliere Marina a

Tajani

, come ha spiegato il coordinatore nazionale durante l’incontro con i giornalisti.

Intanto bisogna prima arrivare al Consiglio nazionale per eleggere il presidente. Io chiederò nel Comitato di presidenza che si tenga prima della pausa estiva. Abbiamo molto da fare: la campagna elettorale in Molise, tante iniziative già in cantiere. Per il resto, nessuno si sente il sostituto di Berlusconi. Sarebbe impossibile. Fino al giorno delle elezioni, cercherò di guidare Forza Italia senza timore di affrontare le difficoltà, e con la linea chiara che ci ha affidato Berlusconi”. Così Antonio Tajani, coordinatore e presidente in pectore di Forza Italia, in un’intervista al Corriere della Sera. “Lealtà al governo di centrodestra, riforme istituzionali, sburocratizzazione, innalzamento delle pensioni minime, meno tasse, più infrastrutture, europeismo e atlantismo, un ambientalismo pragmatico e non ideologico e un ruolo da protagonisti all’interno del Ppe. Non cambieremo”, sottolinea Tajani, che aggiunge: “Dobbiamo tutti essere coinvolti in questo cammino, tutti”. Ed in merito alla convocazione del Congresso, dice: “Vedremo, certamente non prima del prossimo anno, ma il lavoro per le Europee e per il radicamento sul territorio, il tesseramento, l’ampliamento del nostro partito, dobbiamo iniziarlo subito”. “Sono sempre stato contrario alle correnti, non credo ai personalismi ma alle persone e sono sicuro che tutti avranno qualcosa di importante da fare. Tutti, è la mia intenzione, saranno coinvolti, il movimento deve essere unito – sottolinea -. Non partiamo da zero : siamo tutti sostenitori di questo governo. Come dimostrare i capigruppo, c’è già una rappresentanza Nord, Sud e Centro. E ripeto: ci sarà un ruolo per chiunque voglia lavorare”. “Non bisognerà disperdere il consenso che ci sta arrivando sull’onda emotiva della grandezza della figura di Berlusconi, gli organigrammi contano poco”, dice Tajani, che poi aggiunge: “Ora naturalmente, e per rispetto a Berlusconi, si lascia tutto com’è. Io non farò nomine, non toccherò nulla. Coinvolgerò tutti, i responsabili nazionali, parlerò agli eletti, a partire dai gruppi parlamentari. Poi inizierò , vedremo insieme come, un nuovo cammino”. In merito all’impegno diretto, sul campo, di uno dei figli di Berlusconi, “saranno loro a decidere – commenta -. Al momento Marina è stata molto chiara. Ci sono accanto, ci incoraggiano, ci danno sostegno, nel ‘rispetto dei diversi ruoli'”. E sulla candidatura di Paolo Berlusconi a Monza, “non ne abbiamo parlato, davvero. Mancano tre mesi”. E alla domanda se non teme che FI divenga terreno di caccia di altri partiti, risponde: “Siamo saldamente nella maggioranza, in crescita nei sondaggi, abbiamo ottimi rapporti con Lega e FdI: ma perché la gente dovrebbe scappare? Per andare dove? Semmai possiamo essere noi un polo d’attrazione di profili liberali, cattolici, di intellettuali, come fece Berlusconi nell’epoca dei ‘professori'”. “Siamo gli eredi di Schumann e De Gasperi, dei fondatori dell’Europa, perché ci riconosciamo pienamente in quei valori e in quelle battaglie, perché abbiamo idee chiare e – senza contrasti con i nostri alleati – le faremo valere”. Farete da tramite per un patto tra i Conservatori di Meloni e il Ppe? “Siamo favorevoli ad un quadro di questo genere , ma ovviamente va aspettato il voto. Noi saremo lì, in posizione centrale come lo siamo in Italia, nel centrodestra, essenziali per vincere e governare. Sempre”. Nell’intervista al Corriere della Sera afferma che “nessuno si sente il sostituto di Berlusconi. Sarebbe impossibile. Fino al giorno delle elezioni, cercherò di guidare Forza Italia senza timore di affrontare le difficoltà, e con la linea chiara che ci ha affidato Berlusconi”.