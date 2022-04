Dopo 4 anni la Lega si accorge che il reddito di cittadinanza è una iattura? Rizzi: Gli errori si pagano in cabina elettorale

di Monica Rizzi – Pensarci prima no, ministro Garavaglia? “Pensiamo alla iattura del reddito di cittadinanza e il peso che ha sul turismo. In Quaresima mi sono confessato e il primo peccato che ho confessato e’ di aver votato quella cosa li’ e continuero’ a farlo finche’ campo perche’ veramente e’ una cosa devastante”. Lo ha detto il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, durante il suo intervento alla scuola di formazione politica della Lega a Milano. “Siamo arrivati al paradosso che nessuno fa il contratto stagionale se no perde il reddito di cittadinanza – ha concluso – queste sono regole che bloccano lo sviluppo: pagare per non produrre”.

Il ministro sa che il reddito va al Sud e non ai poveri del Nord?

Lo sa che da anni le associazioni di categoria, diversi partiti politici, denunciano le sperequazioni del provvedimento assistenziale?

Pensa il ministro che il reddito sia solo un danno per il turismo? E per tutto il resto no? Senza parole.

Monica Rizzi, responsabile organizzativo federale Grande Nord