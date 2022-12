Domani sera Lo Zoo di senza sconti, ospiti Cisternino e Lucchetti

Altra puntata all’insegna dei diritti degli animali allo Zoo di Senza sconti su Antenna 3, in diretta venerdì 16 dicembre alle 22,30. In studio Stefania Piazzo e Claudia Taccani, legale dell’Oipa, con uno stuolo di ospiti di primissimo piano: Andrea Cisternino, che tutti ricorderanno per il coraggio di non aver abbandonato il rifugio fondato da lui in Ucraina durante il conflitto; il campione di moto GP Giacomo Lucchetti con il suo team di “Cuori in corsa”, l’avvocato Filippo Portoghese, uno dei più importanti giuristi in Italia in materia di diritti animali. E poi, ancora, il responsabile delle guardie eco zoofile dell’Oipa Fabio D’aquila. e il portale etico Zampylife fondato da Edoardo Stoppa con Lorenza Contiero.