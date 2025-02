Domani presidio di Patto per il Nord in Cadorna a Milano. Trenord, danno e umiliazione per i lombardi. Per non parlare dei costi Pedemontana: 17 euro a viaggio

di Roberto Bernardelli – Per andare a lavorare il Nord non prende il Ponte sullo Stretto. Per fatturare e fare Pil e quindi tasse, il Nord che lavora paga dazio (altro che Trump) sulle autostrade e tangenziali padane, si alza all’alba e lascia giù uno stipendio.

L’altro giorno il quotidiano Il Cittadino di Monza e Brianza scriveva, testuale, che attraversare il territorio da Lentate sul Seveso ad Agrate costerebbe più di 17 euro a tratta. A questo siamo arrivati?

Muoversi in treno è ormai una quotidiana storia di ritardi.

Un esempio banale, lo documenta la foto del nostro direttore de lindipendenza che, partendo dalla Stazione di Mozzate, in un giorno qualunque, lavorativo, per arrivare a Milano, ha pagato un biglietto per subire 14 minuti (poi diventati 15) di ritardo su poco più di 30 minuti di tratta sulla linea Varese-Milano.

Dove sia il mito dell’efficienza lombarda è un mistero. In compenso, aumentano i costi dei biglietti, i pedaggi sono una roba per ricchi e il Nord paga e tace. Non ci va bene così!

Troviamoci in piazzale Cadorna, domani, per un presidio dalle 8,30, per risvegliare le coscienze dei cittadini a non subire.

Onorevole Roberto Bernardelli, presidente Grande Nord e fondatore Patto per il Nord