Domani la festa per i 30 anni di Gaia animali e ambiente, da sempre ospite dello Zoo di Senza sconti

L’8 febbraio 1995 nasceva a Milano l’associazione Gaia Animali & Ambiente, con lo scopo di arginare il devastante fenomeno dell’abbandono e del maltrattamento di animali: in Italia, allora, venivano ancora “mollati” 300mila cani e gatti all’anno.

Con il suo presidente e fondatore, Edgar Meyer, l’associazione è da sempre ospite delle puntate dello Zoo di Senza sconti su Antenna 3, condotto da Stefania Piazzo e da Claudia Taccani.

Da allora ad oggi le volontarie e i volontari di Gaia Animali & Ambiente hanno messo in campo una vera task force per difendere la vita degli “altri animali”, lottando contro la cultura della violenza che calpesta i diritti dei più deboli. Tanti anni di lavoro in trincea. “In 30 anni stimiamo di aver trovato una nuova casa a oltre 10.000 anime”, sottolinea il presidente Edgar Meyer. “Strappati da rifugi e canili e dati in adozione. 30 anni di battaglie per i diritti animali e ambiente”.

Tante iniziative, blitz, happening, proteste, proposte. Due fasi nella storia dell’associazione: quella più movimentista, con iniziative spettacolari. “Come quando ci siamo arrampicati sul tetto del macello comunale di Milano per sensibilizzare contro la strage di innocenti agnelli a Pasqua. O quando, per decenni, alla Prima della Scala abbiamo contestato le sciure impellicciate che pensavano di essere eleganti con la morte addosso, dimostrando invece poca cultura e conoscenza”. E la fase più matura, istituzionale: la creazione di Uffici Diritti Animali all’interno dei Comuni, la collana editoriale Ecoalfabeto per fare cultura sul corretto rapporto uomo-ambiente-altri animali, la nascita di delegazioni territoriali attive nei rifugi e nella gestione di colonie feline, la creazione del centro di azione giuridica Gaia Lex.

Molte cose sono cambiate dal 1995. “30 anni fa parlare con sindaci e assessori di tutela animale era un’impresa quasi disperata. Oggi tutte le maggiori città italiane hanno un Ufficio Diritti Animali comunale. E anche molti Comuni medi e piccoli si attrezzano”, conclude Meyer.

Un bel cammino è stato fatto. Rimane ancora tanto lavoro da fare. Per arrivare, un giorno, ad un corretto rapporto uomo – altri animali.

Per celebrare questo traguardo, si festeggia sabato 8 febbraio dalle 19.30 a

IL TEMPIO D’ORO – Via delle Leghe 23 Milano

con un ricco aperitivo buffet vegano e vegetariano, proiezione di video e immagini “storiche” ed attuali e chiacchiere varie. Sara’ un’occasione per conoscere volontari provenienti da tante delegazioni: dalla Calabria alle valli bergamasche…

A fine serata spegneremo le candeline con una torta vegana preparata per l’occasione, con la sigla di Gaia: una cicogna che porta il mondo, la nostra casa comune!

Chi volesse partecipare: www.gaiaitalia.it – email: gaiaanimaliambiente@gmail.com