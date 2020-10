Covid, pubblici esercizi contro misure del Governo. Scenderanno in piazza il 28 ottobre Prevista per il prossimo 28 ottobre in 10 capoluoghi italiani la manifestazione dei rappresentanti dei pubblici esercizi. L’associazione di categoria vuole ricordare il valore sociale del settore e chiedere un aiuto al Governo dopo le stringenti misure adottate per contenere il contagio da Covid-19. 90 i miliardi fatturati in un anno da parte di 340mila imprese. E ora?