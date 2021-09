Docenti universitari, in 1000 contro il Green pass

– L’appello dei docenti universitari contro il “green pass” raggiunge le 1.000 firme. Era stato lanciato il 3 settembre scorso e a distanza di sole tre settimane, oggi l’appello conta mille sottoscriziono. Tra i nomi illustri dei firmatari spicca quello di Alessandro Barbero, storico e divulgatore. Ma la platea e’ ampia e variegata: si schierano filosofi, linguisti, matematici, fisici, chimici, medici, giuristi, musicologi e altri esponenti del complesso quadro dell’Universitas italiana. “Con l’appello – sostengono i promotori – abbiamo voluto lanciare un chiaro segnale al governo e all’opinione pubblica: basta divisioni, basta dibattito inquinato. Si torni a norme sensate e a guardare all’estero, dove in nessun altro paese democratico per studiare e lavorare si deve presentare un pass sanitario i cui limiti sono evidenti a tutti. Esso comporta rischi e discriminazioni intollerabili e gravissime, che gia’ molti dei nostri studenti, colleghi e personale tecnico stanno vivendo sulla propria pelle”. Non e’ questione di vaccino o non vaccino, dichiarano gli organizzatori. “Le misure che oggi colpiscono chi ha deciso in piena liberta’ e coscienza di non vaccinarsi, ma domani colpiranno chi – come molti tra noi – ha gia’ completato il ciclo vaccinale. Occorre subito cancellare il “green pass”: ne va della nostra liberta’ presente e futura”. “Il greenpass e’ una misura iniqua e pericolosa non solo per il nostro mondo, ma per ogni altro settore. E’ per questo che, seguendo i piu’ virtuosi casi europei e mondiali, va abolito e riportato il dibattito sui giusti binari della scienza e del dialogo e non delle imposizioni dogmatiche e insensate. L’appello dara’ vita a iniziative che si svolgeranno in tutta Italia, d’intesa con gli studenti e con il personale, con il mondo scolastico e le altri parti dei settori lavorativi colpiti”.