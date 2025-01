Dl sovraffollamento carceri, il Sappe: Un passo avanti

”Aspettiamo di leggere l’intero articolato dello schema di decreto-legge approvato dal Consiglio dei ministri per fronteggiare l’emergenza penitenziaria nazionale. Certo è che se, come sembra dalle prime indiscrezioni, tra le misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia approvate oggi vi sono anche le previsioni di destinare i detenuti tossicodipendenti nelle comunità piuttosto che tenerli in carcere, di espellere i detenuti stranieri e di procedere a nuove assunzioni nel Corpo di Polizia e dell’amministrazione penitenziaria, in particolare anche attraverso assunzioni straordinarie di Agenti e lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi da Commissario e Ispettore, possiamo certamente dirci soddisfatti perché queste sono tre richiesta storiche del primo Sindacato del Corpo, il Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria Sappe”. Lo dichiara Donato Capece, commentando l’esito del Consiglio dei ministri di ieri, nel corso del quale si è discusso dell’emergenza penitenziaria nazionale. ”Credo di poter affermare che il Governo Meloni ha dimostrato sensibilità ed attenzione ai nostri problemi: la situazione delle CARCERI, e del personale di Polizia Penitenziaria che in esse lavora ogni giorno con grande abnegazione ma altrettanto seri pericoli, è veramente al mite della sopportazione. Prevediamo un’estate di fuoco se non si prenderanno immediatamente provvedimenti concreti e risolutivi; per questo apprezziamo quelli approvati oggi dal Governo. Il personale di Polizia Penitenziaria è allo stremo e, pur lavorando più di 10/12 ore al giorno, non riesce più a garantire i livelli minimi di sicurezza. Non è più rinviabile dotare al più presto anche la Polizia Penitenziaria del taser e di ogni altro strumento utile a difendersi dalla violenza di delinquenti che non hanno alcun rispetto delle regole e delle persone che rappresentano lo Stato – conclude il sindacalista – spero che questo Governo converrà che il Corpo dei Baschi Azzurri possa presta avere un suo Dirigente Generale che possa assumere il ruolo di Comandante Generale del Corpo di Polizia Penitenziaria”.