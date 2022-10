Diritto all’oblio. Diritto all’informazione sempre garantito?

“Una norma scritta malissimo, che appare in contrasto in alcuni aspetti con quella europea in vigore da anni (il Regolamento 679 del 2016) e che suscita forti sospetti di legittimità nella parte in cui prevede una preclusione all’indicizzazione delle notizie, in quanto pone in essere un intervento preventivo all’uscita delle notizie stesse”. L’avvocatoha una posizionein relazione all’articolo dellache si occupa di(articolo 1 comma 25 della legge delega 134 del 2021). e del relativo decreto attuativo (art 64 ter del decreto legislativo 150 del 2022) e l’ha esplicitata nel corso delsvoltosi il 20 ottobre, promosso dall’Ordine nazionale dei giornalistiLa nuova normativa, infatti, prevede che i soggetti assolti in un processo penale, oppure oggetto di archiviazione o proscioglimento,nella sentenza penale,(cioè la rimozione dai motori di ricerca di ogni link riferito al suo nominativo) e addirittura la preclusione all’indicizzazione per impedire l’uscita di notizie mai apparse fino a quel momento. Previsione, quest’ultima, che“Per quale ragione intervenire con una norma nazionale in una materia già ben definita in ambito europeo dall’articolo 17 del Gdpr, che regola il diritto all’oblio indicando il necessario equilibrio con il diritto all’informazione?”, si è domandato Scorza, rilevando le numerose incongruità della norma inserita nella riforma Cartabia. A preoccuparedei giornalisti e già applicato dai motori di ricerca (Google in testa) e dal Garante per la privacy su iniziativa dei cittadini interessati (un milione ogni anno le richieste di de indicizzazione, accolte per metà), quanto l’previsto dalla nuova normativa, che peraltro sembrache ha emesso la sentenza di assoluzione (che potrebbe valutare se si tratti di una notizia di interesse pubblico e dunque non meritevole di cancellazione), come se una materia delicata come quella di trovare un equilibrio tra diritto alla riservatezza e diritto all’informazione potesse essere affrontato e risolto da un impiegato amministrativo apponendo un timbro prestampato. Dubbi sono stati posti anche sulla possibilità di opporsi a tale attestazione che, dopo essere stata apposta in calce ad una sentenza di assoluzione, potrà essere utilizzata per ottenere la de indicizzazione di notizie già pubblicate su quel processo, oppure la preclusione all’indicizzazione di notizie fino a quel momento mai linkate dai motori di ricerca. Perplessità sono emerse, inoltre, su quale sia l’autorità di fronte alla quale sarà eventualmente possibile, da parte di editori e giornalisti,, in quanto la legge non lo precisa. La questione è di estremo rilievo: gran parte delle richieste di de indicizzazione, infatti, sono state presentate fino ad oggi (in base all’articolo 17 del Regolamento europeo, recepito in Italia nel 2018) riguardano principalmente personaggi pubblici per i quali la privacy è necessariamente ridotta. “Questa novità normativa rischia di aumentare il contenzioso, in una materia che richiede invece la ricerca di un bilanciamento tra diritti costituzionalmente garantiti – ha spiegato l’– Per garantire tale bilanciamento serve l’intervento di un’autorità terza”. A lanciare l’conseguenti all’entrata in vigore della nuova normativa sono stati ile ilmoderatore dell’incontro. Preoccupazioni sono state sollevate anche dall’avvocata, la quale ha sottolineato come in questo periodo vi sia un evidente, nel tentativo di far uscire sempre meno notizie, soprattutto dai palazzi di giustizia, come dimostra anche la, applicata in maniera restrittiva ed esorbitante la direttiva europea. “Fermo restando l’obbligo dei giornalisti di rispettare la dignità delle persone, l’applicazione del diritto all’oblio non può significare cancellazione della memoria su fatti di interesse pubblico – ha conclusoda anni– La direzione nella quale si sta andando sembra quella descritta da Umberto Eco, di una grande biblioteca nella quale ci si potrà muovere soltanto al buio”. L’Ordine nazionale dei giornalisti sta costituendo un gruppo di lavoro, che sarà coordinato dal consigliere Gianluca Amadori, per studiare e predisporre tutte le iniziative necessarie per contrastare le crescenti limitazioni imposte al diritto dei cittadini di essere compiutamente informati. fonte www.odg.it