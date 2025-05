Dialogo Mosca-Kiev. Il 15 maggio il giorno della verità

Quella appena cominciata potrebbe essere dunque la settimana che finalmente vedrà la ripresa dei negoziati diretti i tra Russia e Ucraina se non addirittura un incontro diretto tra Putin e Zelensky? L’ipotesi, che resta comunque remota, è d’altro canto sul tavolo grazie alla pressione dell’amministrazione trumpiana. Ieri, infatti, Zelensky ha dichiarato di attendersi che la Russia cessi il fuoco a partire da oggi e che attenderà “personalmente” il leader del Cremlino in Turchia giovedì prossimo, 15 maggio. “Ci aspettiamo un cessate il fuoco da domani (oggi per chi legge, ndr), completo e duraturo, che fornisca la base necessaria per la diplomazia”. Ha scritto su Telegram il leader di Kiev. “Non ha senso prolungare gli omicidi. “Aspetterò Putin giovedì in Turchia. Personalmente. Spero che questa volta i russi non cerchino scuse per non farlo”, ha aggiunto.

Zelensky ha rilanciato in questo modo la proposta fatta sabato dall’Ucraina assieme ai principali paesi della cosiddetta coalizione del “volenterosi” (Francia, Germania, Gran Bretagna e Polonia), del varo di un cessate il fuoco di 30 giorni senza alcuna condizione. In caso di rifiuto, gli alleati dell’Ucraina intendono inasprire le sanzioni contro la Mosca. Successivamente, quindi, Putin ha proposto di tenere negoziati diretti con l’Ucraina riprendendoli “laddove erano stati interrotti” nel 2022, ovvero a Istanbul, in Turchia. “Vorremmo iniziare subito, già giovedì prossimo, 15 maggio, a Istanbul, dove si sono svolti prima e dove sono stati interrotti”, ha detto Putin in un discorso televisivo trasmesso a tarda notte, sottolineando che i colloqui dovrebbero svolgersi “senza alcuna precondizione”. “Siamo decisi ad avviare negoziati seri con l’Ucraina”, ha detto il leader del Cremlino, aggiungendo che questi mirano a “eliminare le cause profonde del conflitto” e “raggiungere una pace duratura e a lungo termine”. “Rozzi ultimatum” definisce infine il presidente russo gli appelli arrivati dai “volenterosi”.

La richiesta arriva con il sostegno della Casa Bianca dopo una telefonata congiunta con il presidente Trump, come hanno ribadito gli europei. Poche ore dopo la proposta di Putin, Trump ha scritto sul suo social network Truth Social che si tratta di un “giorno potenzialmente grandioso per la Russia e l’Ucraina!”. “Continuerò a lavorare con entrambe le parti affinché ciò accada”, ha affermato The Donald, esortando le persone a “pensare alle centinaia di migliaia di vite che saranno salvate” da questo “bagno di sangue senza fine”. In un raro attacco al presidente russo, Trump ha però dichiarato anche che “sta iniziando a dubitare che l’Ucraina farà un accordo con Putin, che è troppo impegnato a celebrare la vittoria nella Seconda guerra mondiale”. Secondo Trump, “Il presidente russo Putin non vuole concludere un accordo di cessate il fuoco con l’Ucraina, ma piuttosto incontrarsi in Turchia giovedì per negoziare una possibile fine dello spargimento di sangue. L’Ucraina dovrebbe accettare immediatamente questo accordo, almeno saranno in grado di stabilire se un accordo è possibile o meno e, in caso contrario, i leader europei e gli Stati Uniti sapranno cosa aspettarsi e saranno in grado di agire di conseguenza!”. In ogni caso, il messaggio del Tycoon termina con un inequivocabile appello, a caratteri cubitali: “Incontriamoci ora!”.