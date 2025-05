Di sciopero in sciopero, l’album delle figure di Matteo il “capostazione” che voleva andare al Viminale

Giornata difficile per chi viaggia in treno. Dalle 9 alle 17 di oggi, martedì 6 maggio, è in corso uno sciopero nazionale di 8 ore che coinvolge il personale del Gruppo FS, Trenitalia, Trenord e delle imprese ferroviarie in appalto. L’agitazione è stata proclamata da Filt Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti, che denunciano la mancata conclusione degli accordi per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro (Ccnl) della mobilità ferroviaria e del contratto aziendale del Gruppo FS, entrambi scaduti il 31 dicembre 2023. Trenitalia informa che i treni potranno subire variazioni o cancellazioni durante la fascia oraria dello sciopero. I passeggeri possono richiedere il rimborso o riprogrammare il viaggio. Informazioni aggiornate sono disponibili tramite app e siti ufficiali di Trenitalia, Trenord e Trenitalia Tper, oltre che ai numeri verdi e nelle stazioni. Lo sciopero di oggi è solo l’inizio di un mese difficile per i trasporti. Sono previste, infatti, oltre trenta agitazioni in tutta Italia che coinvolgeranno ferrovie, trasporto pubblico locale, aeroporti e aziende private. Tra le date più critiche: 7 maggio: sciopero TPL in Abruzzo e Lombardia 11 maggio: stop di 24 ore per Eav a Napoli 17 e 27 maggio: disagi in Piemonte, Valle d’Aosta e Lombardia con Trenitalia e Trenord 30 maggio: sciopero Ataf a Foggia. Lo sciopero nazionale nel comparto aereo previsto per il 9 maggio è stato invece cancellato.

“Pieno sostegno allo sciopero dei ferrovieri per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro, scaduto il 31 dicembre 2023”. Lo afferma il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini. “Quella dei ferrovieri, insieme a molte altre, sia nel settore pubblico che in quello privato, e’ un’altra importante categoria – sottolinea il leader della Cgil – senza contratto e ancora senza un rinnovo che permetta di aumentare il valore reale dei salari anche in rapporto all’inflazione. Tutto questo e’ inaccettabile”. “Per questo e’ necessario dare ora una decisiva accelerata alla trattativa, riconoscendo agli oltre 90 mila ferrovieri e lavoratori degli appalti, oggi in sciopero, un adeguato aumento salariale, in grado di aumentare il potere d’acquisto eroso dall’inflazione e ottenere, dal punto di vista normativo, un’adeguata conciliazione tra i tempi di vita e di lavoro”, conclude Landini.