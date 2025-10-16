Detassare le pensioni per richiamare emigrati o cittadini dall’estero? Bernardelli: Veramente vanno detassate tutte, abbiamo già pagato

di Roberto Bernardelli – Mica male la proposta che arriva da un gruppo di Comuni di togliere le tasse sulle pensioni per attrarre cittadini dall’estero, in particolare emigrati, per ripopolare e dare impulso all’economia delle aree interne. Peccato che le tasse sulle pensioni in Italia non sono dovute, perché i versamenti sono stati già oggetto di tassazione quando per una vita abbiamo accantonato per la vecchiaia i contributi. La busta paga è stata già tassata, e non bastasse ritassano anche il nostro risparmio, una seconda volta.

Questo va detto al sindaco di Celenza Valfortore, piccolo comune di circa 1.300 abitanti nel Foggiano, Massimo Venditti. Il modello a cui si ispira il primo cittadino – è spiegato in una nota – è quello del Portogallo, oggi applicato anche da Albania e Slovacchia, dove i regimi fiscali agevolati hanno incentivato nuovi residenti detassando le pensioni di cittadini stranieri.

Caro sindaco, tutte le pensioni, non solo quelle di chi va a vivere a Celenza Valfortore, hanno diritto di non essere tassate. Ben venga l’agevolazione fiscale da estendere a chi investe nelle aree interne, ma è tutto il sistema fiscale che va riformato. Assieme ad altri sindaci dei Monti Dauni, Molise e della vicina Campania, la proposta si apprende è stata inviata ad alcuni parlamentari “affinché diventi la base di un disegno di legge nazionale per le aree interne”.

Leggiamo ancora: “Chi, qualche decennio fa, è emigrato avrebbe tutto l’interesse a tornare con una pensione detassata, senza contare che vivrebbe nella dimensione umana, accogliente e tranquilla che caratterizza la vita di un piccolo paese”, sottolinea il sindaco Venditti.

La questione lanciata nel foggiano solleva una più ampia discussione sulla gestione del sistema pensionistico. Tassare due volte le pensioni, anche no. Per chi è in equilibrio con i conti, ha sempre versato, dover anche riversare tasse per contribuire a pagare le pensioni di chi non sa neppure cosa sia l’Irpef, non contribuendo a sostenere servizi, sanità, scuola, quando arriverà un equo trattamento?

Onorevole Roberto Bernardelli, fondatore Patto per il Nord