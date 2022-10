Destra già a pezzi…

L’elezione di Ignazio La Russa a Palazzo Madama, l’ira di Forza Italia e il richiamo alla responsabilita’ della leader di FdI Giorgia Meloni. Sono questi i temi in primo piano sulle pagine ‘politiche’ dei quotidiani in edicola oggi. – CORRIERE DELLA SERA: Presidenza del Senato, La Russa eletto senza Forza Italia. L’ira di Berlusconi sconfitto. Decisivi i 17 voti dell’opposizione. I franchi tiratori ‘al contrario’, parte la caccia ai soliti sospetti. Il Pd: fatto grave. Camera, la corsa di Fontana (Lega). I no su Ronzulli e Giustizia, il giorno piu’ nero di Silvio. I falchi: da soli al Quirinale. Il partito spaccato. E adesso Licia vorrebbe diventare coordinatore. I ministeri a Giorgetti e Calderoli, cosi’ Salvini conquista posizioni. Conte accusa: c’e’ chi fa finta opposizione. – IL FATTO QUOTIDIANO: La rissa su La Russa e il Var contro Renzi. Destre a pezzi: FI non vota il presidente del Senato, ma 17 ‘oppositori’ si’.

LA REPUBBLICA: Destra, la maggioranza non c’e’. La Russa eletto presidente del Senato senza FI e solo grazie a 17 voti dell’opposizione. Accordo in bilico sulla presidenza della Camera al leghista Fontana. Congelata la trattativa sul governo. Berlusconi furioso con Meloni per il veto su Ronzulli: “Alle consultazioni da soli”. La leader di FdI: “No ai ricatti”. Orazione civile di Segre sulla natura e le radici antifasciste della Costituzione. Intervista all’ex presidente francese Hollande: “Il Pd deve tenere unita la sinistra”. – LA STAMPA: Senato a La Russa. Eletto seconda carica dello Stato con i voti dell’opposizione ma c’e’ lo strappo di Forza Italia, la maggioranza si sgretola al primo ostacolo. Meloni: “Adesso tutti siano responsabili”. Caccia ai franchi tiratori. Intervista a Borghi (Pd): “Un segnale sulle poltrone”. Parla Castellone (M5s): “Noi gli unici veri oppositori”. La lezione di Liliana. Da bimba testimone della Shoah al “banco piu’ prestigioso” la senatrice Segre ricorda le fondamenta della Repubblica e invita a “combattere l’odio e preservare le istituzioni”.

IL TEMPO: Giorgia tira dritto. Meloni non si cura dei veti e raccoglie il primo successo. La Russa presiede il Senato. Spacca il fronte Lega-FI e raccoglie almeno 17 consensi da una parte dell’opposizione. Stamattina nuovo round per la guida della Camera. Salvini propone Fontana. Giustizia, Mise e Ronzulli: i nodi da sciogliere nel centrodestra. – IL GIORNALE: Falsa partenza, pasticcio centrodestra. Forza Italia si astiene, La Russa eletto presidente del Senato con l’aiuto dell’opposizione. Berlusconi irritato con la Meloni: “No ai veti, giusto dare un segno. Trattativa finita”. Oggi il bis alla Camera, il leghista Fontana favorito. E Giorgetti ‘accetta’ l’Economia. – IL MESSAGGERO: La Russa eletto al Senato senza i voti di Forza Italia. Il presidente e’ il candidato di FdI. Berlusconi perde il braccio di ferro con Meloni. Assist decisivo dell’opposizione. Giorgia: “Ora scelgo io, ok Giorgetti all’Economia”.