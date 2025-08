Deficit infrastrutture nelle Marche? Il ministro è…

“Il deficit infrastrutturale delle Marche, giustamente sottolineato dalla premier Meloni, porta con sé due considerazioni. La prima è che il ministro delle Infrastrutture è proprio il suo vicepremier Salvini, e saranno gli elettori a giudicare nelle urne l’aumento dei pedaggi autostradali e la mancata manutenzione delle strade. La seconda considerazione è che le risorse pubbliche sono limitate e quindi andrebbero messe dove sono necessarie, per migliorare ciò che già c’è e per le infrastrutture indispensabili. Ed è responsabilità di tutto il Governo se invece di collegare le Marche all’Italia è stato deciso, per assecondare gli interessi elettorali di Salvini al Sud, di collegare Sicilia e Calabria con il ponte”. Lo afferma Patto per il Nord in una nota.