De Martini con Patto per il Nord

 

“Patto per il Nord, il nuovo movimento federalista fondato dall’ex deputato Paolo Grimoldi, annuncia con grande soddisfazione l’adesione di Lorenzo De Martini, già Consigliere regionale e Sindaco di Mede, e del gruppo di persone che a lui fa da sempre riferimento. Questi nuovi arrivi confermano la grande crescita sul territorio di Patto per il Nord, una forza politica sempre più attrattiva e ambiziosa, che punta a diventare un vero e proprio sindacato del territorio.
Il 15 e 16 novembre, a Treviglio, Patto per il Nord terrà il suo primo congresso federale, durante il quale diventerà un partito politico vero e proprio.”

Lo affermano in una nota Niccolò Fraschini, responsabile Enti locali di Patto per il Nord e già Consigliere comunale di Pavia, e Giancarlo Malvestito, Presidente provinciale del Partito.

