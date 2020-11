De Magistris: realtà più grave dei dati

“La realta’ e’ piu’ grave di quello che risulta dai dati. Secondo me non c’e’ una correlazione effettiva tra i dati che arrivano dalla Regione Campania e la realta’”. Lo ha affermato il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, a ‘Mattino 5′, in merito all’inserimento della Campania tra le zone gialle del Paese. De Magistris, nel sottolineare di essere “sollevato” all’idea che la Campania sia zona gialla, ha tuttavia affermato: “Voglio capire se e’ una valutazione empirica su dati oggettivi o se c’e’ qualcosa che non torna perche’ quindici giorni fa il presidente della Regione annunciava un imminente lockdown perche’ la situazione negli ospedali era al collasso, e confermo che la situazione negli ospedali e non solo negli ospedali e’ al collasso e Ricciardi, consulente del Governo, diceva che Napoli e Milano dovevano andare immediatamente in zona rossa”. “Io chiedo i dati al ministro e al presidente della Regione e i dati non arrivano, – ha aggiunto – poi ascolto come tutti gli italiani il presidente del Consiglio che parla di zona gialla. Ma se vedo le file davanti agli ospedali, le ambulanze che non arrivano, le persone non assistite e che rischiano di morire perche’ non trovano il posto letto, mi chiedo: allora, se e’ zona gialla, significa che l’organizzazione sanitaria e’ talmente messa male, perche’ in questi mesi poco o nulla si e’ fatto, che e’ bastato un aumento dei contagi non fortissimo per andare gia’ al collasso”.