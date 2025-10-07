Dazi, sulla pasta meglio che Matteo non dica una parola

“Salvini e’ quello che aveva giudicato un’opportunita’ i dazi statunitensi, mentre tutte le principali associazioni di categoria italiane ed europee, e tutti i leader dei partiti italiani, avevano espresso l’allarme fin dall’inizio. Se quindi Salvini, che si diletta a fare il ‘trumpiano’ d’Italia, per una volta sta zitto e non si intromette nel lavoro altrui, forse la premier Meloni e il ministro degli Esteri Tajani possono scongiurare questo devastante mega dazio Usa del 107 per cento contro la pasta italiana e ottenere una sensibile riduzione o un azzeramento”. Lo afferma Patto per il Nord in una nota.

credit foto christine-sandu-Nx3OCfnRit8-unsplash