Dazi, “opportunità” ma solo per Salvini. Almeno il 30% delle imprese accusano il colpo in modo grave

L’aumento delle tariffe doganali introdotte o minacciate dagli Usa impatta su oltre la meta’ delle medie imprese: per il 30% circa in maniera significativa, per un ulteriore 21,3% contenuta. Piu’ in particolare, per il 53,4% di queste realta’ imprenditoriali l’introduzione di possibili dazi avra’ una ricaduta diretta rilevante sull’export, una quota che sale a oltre il 60% per quelle che esportano negli Usa. Nel complesso, quasi 2 medie imprese su 3 vendono negli Stati Uniti, un mercato che vale il 10% del loro export. Tra le principali strategie messe in campo per sopportare il rincaro delle tariffe, il 33,2% delle medie imprese ha programmato un aumento dei prezzi di vendita dei beni venduti negli Usa, il 25,3% punta maggiormente al mercato Ue e il 18,1% alla ricerca di mercati alternativi. E’ quanto emerge nel XXIV Rapporto sulle medie imprese industriali italiane e nel Report “Scenario competitivo, Esg e innovazione strategica per la creazione di valore nelle medie imprese industriali italiane” realizzati dall’Area Studi di Mediobanca, dal Centro Studi Tagliacarne e Unioncamere presentati a Genova.

Inoltre, prosegue il Rapporto, quasi il 60% delle medie imprese ha dichiarato un aumento dei costi energetici, per il 20,7% l’incremento e’ stato molto forte e per il 20,5% l’impatto sui margini e’ risultato significativo. Per questo, il 44,1% delle medie imprese ha programmato investimenti in impianti di energia rinnovabile quale principale strategia per contrastare l’impennata della bolletta elettrica.