Dazi, l’incertezza e danni al nostro sistema. Italia la seconda più penalizzata in Europa

La lettera del presidente Usa Donald Trump sui dazi all’Ue dovrebbe arrivare oggi. Trump, che ieri ha inviato al Canada l’ultima di una serie di lettere indirizzate ai vari Paesi, ha annunciato in un’intervista telefonica alla Nbc che intende inviare una lettera simile all’Unione Europea “oggi o domani”. “Vorrei farlo oggi”, ha detto. “Sto parlando con l’Ue, che, come sapete, è composta da diversi Paesi”.

Ma per l’Italia nulla di buono in vista.

“I dazi al 10% rappresentano un peggioramento trasversale per l’industria, e in particolare per la metalmeccanica, già gravata da tariffe al 25% sull’automotive e al 50% su acciaio e alluminio. Un impatto che colpisce duramente filiere strategiche come quella della componentistica e dell’automotive. È indispensabile individuare soluzioni capaci di garantire certezze e stabilità alle imprese, per consentire la ripresa della produzione e, soprattutto, degli investimenti, che negli ultimi mesi hanno subito un rallentamento”. Lo dice il neo presidente di Federmeccanica, Silvano Simone Bettini: “È importante – spiega a La Stampa – la determinazione espressa dalla presidente Ursula von der Leyen per trovare un accordo con gli Stati Uniti. Ma deve essere un buon accordo e i buoni accordi sono quelli sostenibili che migliorano le condizioni di contesto”.

Il Corriere infine rilancia lo studio Ispi secondo il quale “il dazio medio che grava sui singoli Stati vari a seconda di quali sono i prodotti esportati negli Stati Uniti. La più penalizzata è la Germania, poi l’Italia”.

«Mentre Trump ad aprile ha portato il dazio minimo verso l’Ue al 20%, per poi ridurlo al 10% (inaugurando un periodo di “tregua” che si dovrebbe concludere il 9 luglio), su singoli prodotti possono esserci dazi più alti (per esempio i dazi alle importazioni di alluminio e acciaio sono arrivati al 50%, e quegli agli autoveicoli al 25%) o più bassi (come le esenzioni al settore farmaceutico)», si legge nell’analisi riportata dal quotidiano.

Intanto le borse asiatiche restano incerte di fronte alle crescenti minacce del presidente americano Donald Trump sui dazi, con l’invio ieri della lettera al Canada, destinatario di tariffe al 35% dall’1 agosto, e in attesa di quella, che arriverà oggi, per l’Unione europea. Hong Kong avanza dell’1,9%, Shanghai e Shenzhen dello 0,9%, con il settore immobiliare cinese in forte rialzo in scia alle voci di interventi di sostegno da parte del governo. Deboli invece Seul (-0,3%), Sydney (-0,1%) e Tokyo, che oscilla sulla parità. Negativi i future su Wall Street, in calo tra lo 0,2 e lo 0,3%, e sull’Europa, dove quello sull’Euro Stoxx 50 arretra dello 0,3% in scia all’annuncio di Trump di dazi generalizzati tra il 15 e il 20% per chi non contratterà dazi bilaterali. Ne fa le spese anche l’euro, in calo dello 0,2% sul dollaro, a quota 1,168, e il dollaro canadese, che cede lo 0,3% a 0,73. Non si arresta intanto la corsa del Bitcoin, che avanza del 4,2% e tocca un nuovo massimo storico, sfondando quota 118 mila dollari, mentre corre anche l’oro, in rialzo dello 0,5% a 3.343 dollari l’oncia.