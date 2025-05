Dazi, la Casa Bianca: un piccolo passo indietro sulle auto

Il Presidente americano Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo per ammorbidire i dazi su auto e componenti di auto importate negli Stati Uniti. Mentre rimane in vigore la tariffa del 25 per cento sulle auto importate, la Casa Bianca cambia le tariffe in modo che non si accumulino con altri dazi, come per esempio con quelli su acciaio e alluminio usati normalmente per le automobili. Le aziende che completano l’assemblaggio delle auto negli Stati Uniti potranno beneficiare di alcune esenzioni sui dazi sull’importazione di componenti di auto per due anni. “E’ un aiutino, una piccola transizione”, aveva anticipato il Presidente ieri prima di imbarcarsi per un volo diretto nel Michigan dove ha tenuto un comizio per festeggiare i primi 100 giorni del suo primo mandato.