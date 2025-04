Dazi – “Il prezzo più alto per agroalimentare è per Emilia Romagna”. Sappiamo chi ringraziare

“Il vino è più esposto ai dazi del Parmigiano, ma non ci sono buone notizie per nessuno. Si tratta di provvedimenti anti-italiani, perché in Europa il Paese più colpito è l’Italia. E in Italia la Regione nell’occhio del ciclone è l’Emilia-Romagna”. Sono le parole del governatore dell’Emilia-Romagna Michele de Pascale, in un’intervista a Repubblica. Rispetto alla reazione di Von der Leyen “condivido la linea della prudenza, questo non è il momento di reazioni nervose da parte dell’Europa, quella della reazione a catena sarebbe una spirale devastante. Sono molto preoccupato in questo momento perché vedo una timidezza del nostro Paese che confonde le aree politiche con l’interesse nazionale. Mi sembra che l’esecutivo sia totalmente paralizzato nel muovere critiche all’amministrazione americana, ma in questo momento si devono fare gli interessi di un Paese, non di un partito. In una posizione non richiesta da presunto arbitro, l’Italia non guadagna niente”.

Secondo De Pascale “dobbiamo essere in prima fila, pretendere una reazione dell’Europa, guidarla. Dobbiamo consentire alle imprese di stare sul mercato”. Oggi, ricorda, “verrà il ministro Adolfo Urso a Parma, l’8 aprile Pichetto Fratin sarà a Ravenna, chiederemo strumenti straordinari sui costi dell’energia e sulle tasse sulle emissioni di carbonio. Non si capisce la strategia, io pur di difendere la produzione industriale sono aperto a diversi approcci, ma chi dice che dobbiamo fare una trattativa da soli, cosa intende? Che dobbiamo uscire dall’Europa? Dovremmo essere in prima fila a fare la trattativa per conto dell’Europa, non per conto dell’Italia, non possiamo fare un accordo bilaterale Italia-Usa, la critica della Lega a Meloni è incomprensibile”.