Dazi folli, Grimoldi: qualcuno fa ancora da zerbino… e dice pure il contrario

Paolo Grimoldi, leader di Patto per il Nord, ribadisce la propria denuncia per i dazi americani, che fanno malissimo al nostro Paese! Chi dice il contrario non conosce aziende, lavoro e sistema produttivo!

Siamo infatti alla vigilia della tempesta perfetta. La corsa folle ai dazi della presidenza Trump non farà grande nessuno, tantomeno l’America, avendo innescato la prospettiva di un vortice inflattivo per l’economia Usa. Analogo effetto domino in Europa e in Italia. Le prospettive future sono molto incerte. Per quanto riguarda casa nostra, l’Istat avvisa che “Per l’Italia questi cambiamenti rivestono una importanza considerevole, perché negli ultimi quindici anni la crescita del nostro sistema produttivo è stata sostenuta prevalente mente dalla domanda estera, a fronte di una domanda interna debole o stagnante”. E’ quanto emerge infatti dal rapporto Istat sulla competitività dei settori produttivi.

“Negli ultimi anni, in particolare, l’Italia ha orientato i propri flussi di export verso i mercati extra Ue, soprattutto quello statunitense”, sottolinea l’Istat, che aggiunge: “In questa fase, una guerra commerciale globale potrebbe avere effetti negativi rilevanti, poiché coglierebbe l’Unione europea in una posizione più vulnerabile”.

Dopo il Covid, dopo l’inasprimento della politica monetaria con tassi alti, dopo la guerra ucraina, dopo il ritorno ad un ridimensionamento dei tassi senza che il rigore sia stato in grado, come immaginabile, di arginare la corsa dell’inflazione, l’era dei dazi Trump mette in crisi tutto il sistema produttivo.

Il quadro economico globale è fortemente impattato dall’incertezza legata ai dazi Usa, e le dichiarazioni della presidente della Bce, Christine Lagarde, al Parlamento Europeo ne son chiara testimonianza. Nel suo intervento, Lagarde ha illustrato gli effetti negativi che la politica commerciale degli Stati Uniti avrà sull’economia dell’Eurozona, nonché le risposte strategiche e per affrontare questo scenario incerto. Secondo l’analisi della Bce, un dazio del 25% sulle importazioni dall’Europa ridurrebbe la crescita economica dell’area dell’euro di circa lo 0,3% nel primo anno, con un impatto crescente in caso di ritorsioni da parte dell’Unione Europea.

Tariffe più elevate sulle importazioni statunitensi, potrebbero portare ad una contrazione della crescita fino allo 0,5%. Significherebbe di fatto azzerare l’aumento del Pil dell’Eurozona che già adesso è visto in crescita appena dello 0,9%. Il rallentamento sarebbe particolarmente acuto nel primo anno successivo all’introduzione dei dazi.