Dazi, è la vittoria di Trump

L’accordo commerciale tra Stati Uniti e Unione europea annunciato nel fine settimana dal presidente Usa Donald Trump e dalla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, e’ una importante vittoria politica per l’inquilino della Casa Bianca dopo mesi di promesse roboanti che avevano tardato a produrre risultati. E’ quanto si legge in un editoriale del quotidiano “New York Times”, secondo cui Trump, in difficolta’ su piu’ fronti, in particolare per lo scandalo legato al caso Epstein – aveva urgente bisogno di una vittoria sul fronte del commercio internazionale. L’accordo raggiunto con l’Ue, benche’ ancora vago nei dettagli, rappresenta, almeno dal punto di vista politico, la piu’ significativa conquista dell’approccio muscolare di Trump alla politica commerciale. Non e’ solo il piu’ ampio patto finora annunciato dalla sua amministrazione, ma anche il piu’ importante, soprattutto alla luce delle critiche ricevute per l’assenza di risultati concreti a fronte di una strategia tariffaria che ha sollevato piu’ timori che entusiasmo, anche tra gli economisti conservatori.

Il presidente Usa ha imposto una linea dura, minacciando tariffe fino al 50 per cento sulle merci europee, ma e’ riuscito a strappare a Bruxelles concessioni inattese, come un dazio lineare del 15 per cento su molte importazioni e un impegno a investimenti e acquisti di energia statunitense per centinaia di miliardi di dollari. Una manovra che, secondo alcuni analisti, e’ servita anche a spostare l’attenzione dai guai interni, come la gestione del caso Epstein, anche se Trump ha respinto con fastidio l’ipotesi che ci fosse un legame tra le due vicende.

Ciononostante – scrive il “New York Times” – il contenuto dell’accordo resta fumoso. I numeri sono ambiziosi ma non supportati da testi definitivi, e molti esperti avvertono che quelli annunciati da Trump in queste settimane sono lontani dai complessi trattati commerciali multilaterali del passato, frutto di anni di negoziati e centinaia di pagine di clausole. Inoltre, il patto potrebbe scontrarsi con la giustizia Usa: sono pendenti diverse cause che contestano la legalita’ dei dazi imposti dall’amministrazione senza il consenso del Congresso. Se quei ricorsi dovessero avere successo, l’accordo stesso rischierebbe di essere invalidato. In sostanza, sostiene il quotidiano, Trump ha ottenuto un risultato utile sul piano dell’immagine, ma il futuro dell’intesa con l’Unione europea resta incerto. L’approccio di Trump – veloce, aggressivo e poco ortodosso – ha prodotto un’intesa, ma resta da vedere se riuscira’ a reggere alla prova del tempo, della legge e dei mercati.