Dall’opposizione: Stefani e Zaia? Sarebbe questa la novità in Veneto?

Parte la campagna elettorale del front runner del centrodestra in Veneto, il leghista Alberto Stefani. Con Stefani in prima fila il leader del Carroccio, il vicepremier Matteo Salvini, e il governatore Luca Zaia, con il suo annuncio di capolista in tutte le province, dopo mesi di tira e molla sulla ricandidatura impossibile e sul rebus sulla sua lista. Stefani ringrazia: “Ora lavoriamo insieme per raccontare a tutti la nostra idea di Veneto: sempre più coraggioso, sostenibile, efficiente, responsabile, visionario”. Ma ancora senza autonomia, dopo 15 anni, dopo un referendum 8 anni fa…

Arriva a stretto giro la replica del competitor di centrosinistra, Giovanni Manildo: “Stefani si presenta ai veneti come se fosse appena arrivato nel quartiere: gentile, sorridente, pieno di buone intenzioni. Parla di ambiente, di sanità, di giovani, di casa, di sociale. Ma la verità è che non è un nuovo vicino di casa: è stato per anni tra gli amministratori del condominio Veneto. Segretario regionale della LEGA, vicesegretario federale, parlamentare. Pienamente parte di quel sistema che governa la Regione da 15 anni e che oggi vorrebbe presentarsi come la novità”- Perché forse Zaia è nuovo del giro?