Dalla promessa di autonomia alle Regioni alla tassa di soggiorno che si prende Roma

“La legislatura era iniziata con la promessa a Regioni e Comuni di maggiore autonomia sulle competenze e sulla gestione delle risorse proprie e sta finendo invece con lo Stato che tassa ancora di più i territori per far arrivare a Roma sempre più soldi. L’aumento dell’imposta di soggiorno, utilizzata per finanziare spese statali, è una rapina contro i Comuni, un danno alle imprese del turismo e un fardello insopportabile per i cittadini”.

Lo afferma Patto per il Nord in una nota.

“Estendere ad anni successivi una imposta di scopo pensata per il Giubileo, proprio al termine del Giubileo, – continua la nota – appare paradossale, un po’ come l’accisa sulla benzina che ancora paghiamo per la Guerra d’Etiopia del 1935-1936. Misure temporanee che poi diventano inesorabilmente permanenti. Ecco a cosa serve una forza autenticamente federalista e liberale come Patto per il Nord: impedire che lo Stato, con la sua voracità, continui a spremere i territori per poi arrogarsi il diritto di decidere come spendere i soldi dei cittadini senza il loro consenso”.