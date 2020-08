Dal Partito dei Veneti a Grande Liguria, cresce il fronte dell’autonomia per le elezioni regionali. Zecchi, Del Zotto, Guadagnini e Chiappori per il Nord

E’ stato un fine settimana caldo per la politica del Nord.

Giacomo Chiappori (sotto nella foto), sindaco di Diano Marina, ha annunciato la sua discesa in campo con Grande Liguria alle regionali come candidato presidente. Quasi in contemporanea il Partito dei Veneti, che ha nella sua compagine confederata, Grande Nord, ha presentata a Rialto la lista “Partito dei Veneti” a sostegno della candidatura a Sindaco del Prof. Stefano Zecchi, e che vede come primo della lista Pierangelo Del Zotto.

Il candidato sindaco Stefano Zecchi ha annunciato che “Venezia deve avere da subito uno Statuto speciale e godere di ampia autonomia, anche fiscale, come molte altre città europee. Solo così potremo rilanciare Venezia ed andare oltre alla monocultura turistica, rilanciando concretamente l’artigianato e la piccola impresa. Mestre dovrà contemporaneamente diventare la city di Venezia, una “Greater London” per attrarre capitali stranieri, dare lavoro e consentire ai giovani di dar prova al loro talento”.

Si tratta di un “progetto che abbiamo presentato gode del sostegno tra gli altri di Philippe Daverio, Marco Tutino, Gabriele Lavia, Piergiorgio Odifreddi e Vera Slepoj. In lista ci saranno nomi noti e molte donne tra cui Lorenzo Greco (Guppo WSM), Franco Dei Rossi (Cittadini Non Distratti ONLUS), Edoardo Rubini (Europa Veneta), Luigi Frizzo della libreria Acqua Alta, la guida turistica Romy Rigattieri, l’architetto Nicola Vianello, il consulente del lavoro Laura Garbuglio, la caposala Paola Giurin, l’artigiana del vetro di Murano Rossetto Deborah, insegnante di danza Lorena Della Togna e l’assicuratore Fabrizio Bernardi”.

Antonio Guadagnini, che è il candidato alla Presidenza del Veneto per il Partito dei Veneti, ha voluto ricordare che “i sondaggi da noi commissionati sul Comune di Venezia parlano chiaro: partiamo dal 7% e siamo il terzo polo. Il dato di partenza è molto incoraggiante e puntiamo ad essere l’ago della bilancia ed anzi ad essere i protagonisti di questa campagna elettorale. Il Partito dei Veneti sarà la vera novità elettorale”.

Ma in campo c’è un volto noto per Venezia. Pierangelo Del Zotto, capolista in Consiglio Comunale: “La Storia (quella con la S maiuscola) insegna che spesso quando il destino di una Città sembra segnato come conseguenza del cattivo comportamento dell’Essere umano (che nel nostro esempio ha perseguito la devastante monocultura turistica), l’impegno di un gruppo di Donne e di Uomini di buona volontà riesce a invertirne la tendenza. Ora noi stiamo vivendo una seconda “Morte a Venezia “. Eppure anche questa volta Venezia potrà dicendo no alla cementificazione selvaggia e al Turismo di bassa qualità, e si al ruolo europeo di Venezia e alla riqualificazione di Mestre che deve diventare una City moderna”.

Tra le volti che sono in lista anche Edoardo Rubini (Europa Veneta), candidato in Consiglio Comunale. Rubini va al punto: “Dobbiamo porre rimedio ad alcuni fondamentali problemi come l’Arsenale, il MOSE, il recupero di Mestre e la residenzialita’.

Su tutti questi punti lotteremo per la condizione fondamentale per la salvezza di Venezia che è il riconoscimento di uno Statuto speciale”.

Battaglia che rilancia anche Lorenzo Greco (Gruppo WSM), anche lui candidato in Consiglio Comunale: “Fondamentale che si giunga al riconoscimento della specificità di Venezia , ad uno Statuto Speciale, con un miglior utilizzo delle risorse economiche derivanti e che consenta una migliore amministrazione comunale e maggiore impegno per tutelare la residenzialità. Importante anche il no ad ulteriori scavi del canale Vittorio Emanuele II, che sarebbero devastanti per il delicato ecosistema lagunare”.