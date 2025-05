Dal Congo ad Harvard, la comunicazione secondo il populismo trumpiano che piace tanto a…

Il populismo trumpiano spara a raffica… La prima?

Una foto di presunti massacri di bianchi in Sudafrica, mostrata il 21 maggio dal presidente Usa Donald Trump al suo collega sudafricano Cyril Ramaphosa nello Studio ovale, riguarda invece fatti avvenuti in Congo, nella città di Goma. Lo scrive la Cnn sul suo sito. “Questi sono tutti agricoltori bianchi che vengono sepolti”, ha detto Trump a Ramaphosa, mostrando la stampata di una pagina del sito conservatore Usa American Thinker. Questa presentava la foto di operatori in tuta bianca e guanti di gomma, di fronte a cadaveri avvolti in sacchi bianchi. La foto è un fermo immagine da un video pubblicato dall’agenzia britannica Reuters il 3 febbraio, e in seguito verificato dal team di fact checking dell’agenzia. Mostra operatori umanitari nella città congolese di Goma che seppellivano nelle body bag le vittime di un attacco dei ribelli M23, sostenuti dal Ruanda. Il sito conservatore americano American Thinker ha pubblicato questo fermo immagine dal video Reuters in un post in cui parlava delle tensioni razziali in Congo e Sudafrica, senza citare la fonte, ma inserendo il link al video originale.

La seconda sparata. Nuovo affondo dell’amministrazione Trump contro il mondo accademico: l’università di Harvard si è vista revocare la certificazione federale necessaria per accogliere studenti internazionali. La decisione, annunciata dalla segretaria alla Sicurezza Interna Kristi Noem, blocca con effetto immediato l’accesso al prestigioso ateneo per migliaia di giovani provenienti dall’estero. “Harvard ha violato la legge federale e creato un ambiente insicuro sul campus”, ha dichiarato Noem in un comunicato pubblico. Il provvedimento riguarda il programma statunitense per studenti e visitatori di scambio, che consente agli istituti accreditati di accogliere studenti non americani. L’università ha definito la revoca “illegale”, ma al momento non ha rilasciato ulteriori commenti. Nel solo anno accademico passato, oltre 6.900 studenti stranieri risultavano iscritti a Harvard, pari a più di un quarto del corpo studentesco. Ora rischiano di perdere il loro status legale se non trovano un’altra istituzione in tempi rapidi.

Eppure, Trump è nelle corde di alcuni politici italiani. Che non vedevano l’ora che venisse rieletto. Go!