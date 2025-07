Dal carroccio padano al carrozzone padano. No di Patto per il Nord al nuovo esattore romano voluto da Giorgetti

“Pare che i vertici della ‘Salvini Premier’ siano passati molto disinvoltamente dal ‘carroccio padano’ al ‘carrozzone romano’. Esistono già enti preposti alla riscossione dei tributi locali: si chiamano Comuni, sono 7.904, e conoscono bene il proprio territorio. L’ultima cosa di cui c’è bisogno è centralizzare anche questa funzione, creando nuova spesa pubblica invece di utilizzare in maniera più efficace ed efficiente le risorse già esistenti”.

Così Patto per il Nord boccia senza mezzi termini la proposta ventilata dal Ministro Giorgetti sulla nascita di un nuovo ente nazionale, in capo all’Agenzia delle Entrate, incaricato della riscossione di Imu, Tari e altre imposte comunali.

“Prima ci parlano di economie di scala e di sistemi informatici evoluti – prosegue la nota – ma nei fatti si rischia l’ennesimo stipendificio inefficiente. Il Ministro chieda ai Sindaci cosa pensano della digitalizzazione calata dall’alto, con miliardi spesi in software e piattaforme spesso malfunzionanti, che complicano, invece di semplificare, la vita dei contribuenti. Si diano invece ai Comuni strumenti più incisivi per la riscossione coattiva, più risorse per la Polizia Locale, e si premi l’efficienza vera, misurata sul campo. I Municipi, il 70% dei quali ha meno di 5.000 abitanti, hanno un contatto diretto con il tessuto sociale. È inutile imporre da Roma la riscossione automatica di tributi locali verso famiglie indigenti già note ai servizi sociali: per ogni 100 euro incassati con la forza, rischiamo di spenderne 500 in emergenze sociali e assistenza. È miope e sbagliato”.